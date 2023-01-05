الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مواطنو «أم دومة» بسوهاج: شعرنا بوجودنا مع «رب الأسرة» خلال تناولنا الإفطار مع الرئيس

مروه الشندويلي وعبير
مروه الشندويلي وعبير الطيب

قالت مروة الشندويلي، إحدى أبناء محافظة سوهاج، إنهم تناولوا الإفطار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه قرية "أم دومة" في مستهل زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات القومية، مضيفة: "كنا نشعر أننا مع رب الأسرة أو كأنك تجلس بجوار والدك".

وأضافت الشندويلي، أن الرئيس كان حريصا على تناول الإفطار مع المواطنين، ورفض تناول الإفطار بمفرده ودعا الأطفال لجواره، وكان الحديث معه بكل حرية وتلقائية.

وتابعت الشندويلي: "فخورون بوجودنا في مثل هذا الافتتاح الرئاسي الذي يعد طفرة في محافظة سوهاج بجميع المجالات".

وقالت عبير الطيب، من محافظة سوهاج، وحضرت لقاء رئيس الجمهورية في قرية "أم دومة"، إنها انبهرت بتواضع الرئيس عبد الفتاح السيسي والحديث معه بكل حرية، مضيفة: "كنا على بعد أمتار قليلة من الرئيس نتحدث ونسأل بكل حرية، وهو يجيب بكل حب وصدق، كنا نشعر كأننا في منزل وهو رب الأسرة".

وعبرت الطيب عن فخرها بمستوى التنمية والتطوير الذي غيرته مبادرة حياة كريمة في قرية "أم دومة" وغيرها في العديد من قرى محافظة سوهاج. 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرية "أم دومة" بمركز طما إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

كما افتتح الرئيس مستشفى سوهاج التعليمي، وزار جامعة سوهاج الجديدة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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