«كاثوليك مصر» يحتفلون بذكرى القديس جان نيبوموكي نيومان

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية للأقباط، اليوم الخميس، بذكرى القديس جان نيبوموكي نيومان.

ووفقًا لدراسة أعدها الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، على أثر الاحتفال، فقد ولد جان نيبوموكي نيومان في براتشاتيتس فى 28 مارس 1811م، لأبوين فيليب وأغنيس نيومان. أمضى شبابه في الأسرة مع أخيه وأخواته الأربع، وتلقى تعليمه فى مدرسة بوديجوفيتش ، التى كانت تنتمي بعد ذلك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية ، ثم في براغ ، حيث أكمل دراساته اللاهوتية .

وبعد تأجيل رسامته بسبب العدد المفرط من التلاميذ المرسلين إلى الكهنوت، ذهب الشاب نيومان إلى ستراسبورغ للانضمام إلى مشروع إرسالي لأمريكا ، وتجول في باريس، ثم إلى لوهافر وغادرها فقيراً وحيداً لنيويورك.

هنا رسمه أسقف ذلك الوقت، المونسيور جون دوبوا، كاهناً بفرح فى 25 يونيه عام 1836م، حيث كان لديه 36 كاهناً فقط لولايتي نيويورك ونيوجيرسي هنا ، في شلالات نياجرا ، فى ويليامزفيل ، ثم في شمال بوش ، مكرس أربع سنوات ، مكرساً بالكامل لخدمة الكهنوت للحطابين . من اصل إيطالي ، وتكريس خدمته دائماً للفاديون، دفعته الرغبة في الكمال والحياة المجتمعية إلى الانضمام إلى بشكل مفضل للمهاجرين الناطقين بالالمانية ، أولاً فى بالتيمور ، حيث قطع نذوره الدينية