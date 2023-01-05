الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيدة آمنة التي قبل السيسي رأسها بسوهاج: لم أتخيل مقابلة الرئيس في مثل هذا العمر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

قالت السيدة آمنة، والتي قبل رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار بقرية «أم دومة» في مستهل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، إنها «سيدة تسعينية» لم تتوقع بعد هذا العمر أن تقابل رئيس الجمهورية، وأن اختتم عمري بمقابلة الرئيس هي أجمل بداية للعام الجديد، داعية الله أن يبارك مصر وشعبها ورئيسها، وأن ينعم على بلدنا بالخير الوفير، موجهة الشكر للرئيس على مبادرة حياة كريمة.

وأضافت السيدة آمنة لـ«الدستور»: «أنا شربت زمان من الطرومبة مياه ملوثة، الآن المياه في الحنفية نضيفة وتتشرب، وربنا يبارك في اللي خلى دنيتنا جنة».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرية «أم دومة» بمركز طما في محافظة سوهاج، ضمن قرى مبادرة حياة كريمة.

وشهدت القرية إنشاء مجمع خدمات حكومية، وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة أهالى القرية، وإنشاء محمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزارعين بالقرية وتطوير مركز شباب أم دومة "مبنى إدارى- سور" بنسبة تنفيذ بلغت 100% لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية، وإنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية وبلغت نسبة التنفيذ 100%، وتطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومه لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%، وإنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات.

أهالى القرية افتتح الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أم دومة إنشاء مجمع خدمات تطوير ورفع كفاءة مبادرة حياة كريمة

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وائل لطفي

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