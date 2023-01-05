الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قيادة الجيش الثانى تنظم مؤتمرًا تنسيقيًا مع الدقهلية وجامعة المنصورة لخدمة المجتمع المدنى

جانب من الموتمر
جانب من الموتمر

نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني مؤتمراً تنسيقياً مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون المشترك في شتى المجالات، في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المجتمع المدنى في كافة المجالات ودعم مخططات التنمية الشاملة للدولة. 

وتضمن المؤتمر عرضاً تفصيلياً لجهود الجيش الثانى الميداني في خدمة المجتمع المدني في كافة المحافظات التي تقع في نطاق المسئولية.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبدالرحمن ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر التعاون والترابط مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى العظيم.

من جهته، أعرب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن شكره وتقديره للقوات المسلحة على جهودها فى مكافحة الإرهاب بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية فى كافة ربوع الوطن، خاصة معدلات تنفيذ مشروع «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية، والذى ينفذ بدقة وسرعة غير مسبوقة، وتحت إشراف العناصر الهندسية للجيش الثانى الميداني.

وألقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلمة أكد فيها حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها فى مختلف المجالات البحثية والعلمية والتكنولوجية بالتعاون مع القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لخدمة أبناء محافظة الدقهلية.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من شباب المستثمرين بمحافظة الدقهلية، وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات بجامعة المنصورة، وعدد من ضباط هيئة قيادة الجيش الثاني الميداني.

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وائل لطفي

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