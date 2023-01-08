«البيزنطية» تحتفل بذكرى اثنين من قديسها دومنيكة والخوزيبي

تحتفل كنيسة الروم الملكيين البيزنطية اليوم بذكرى البارّة دومنيكة وهي من مدينة قرطاجة في شمال إفريقيا، عاشت في الزهد وإماتة الجسد، وانتقلت إلى الحياة الأبديّة في القسطنطينيّة في عهد الإمبراطور زينون، في أواخر القرن الخامس.

بجانب أيضا البار جاورجيوس الخوزيبي، وعاش القدّيس جاورجيوس الخوزبي، في دير والدة الإله المدعو "خوزيبا" بالقرب من أريحا، وانتقل إلى الحياة الأبدية قبل الغزو الفارسي سنة 614 بقليل.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قال القدّيس فرنسيس: "في مواجهةِ مكائدِ العدوّ وحيَلِه جميعِها، يبقى التحلّي بروح الفرح أداة الدفاع المثلى التي أتسلّحُ بها. لا يبلغ الشيطانُ ذروةَ السعادة إلاّ حين يتمكّنُ من سلبِ خادم الله فرحَ الروح، إذ دائمًا ما ينفخُ من بعض المنافذ حفنة من غبار في الضمير ليحوِّلَ النقاءَ إلى ظلمةٍ حالكة؛ إلاّ أنّه عبثًا يحاولُ بثّ سمِّه القاتل في قلبٍ مفعم بهجةً. يقفُ إبليسُ عاجزًا أمام خادم المسيح الممتلئ حبورًا مقدّسًا، إلاّ أنّ النفسَ المغتمّة والكئيبة تنقادُ بسهولة إلى مشاعر الحزن وتستأثرُ بها الملذّات والأهواء الزائفة".

لذلك، دأبَ القدّيسُ فرنسيس على صون قلبِه الممتلئ فرحًا والحفاظ على زيت الابتهاج الذي مُسِحَت به نفسُه ، وعملَ جاهدًا على تجنّبِ الحزن وهو آفة الآفات. وكلّما شعرَ بالحزن يتسلّلُ إلى أعماقه، لجأ في الحال إلى الصلاة. كان القدّيس فرنسيس يقول: "أمام أوّل اضطراب، ينبغي على خادم الله أن يتأهّبَ للصلاة ويقفَ أمام الآب طالما لم يشعر بعدُ بفرح من نالَ الخلاص"

رأيتُه بنفسي يلتقط في بعض الأحيان قطعة خشبٍ من الأرض يضعُها على ساعده الأيسر ويعزفُ عليها، كأنّي به يمرّرُ قوسًا فوق الكمان، ويترافقُ العزفُ مع أناشيدَ ابتهال فرنسيّة يسبّحُ بها الله.