الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف: الصعيد يشهد نهضة حقيقية فى عهد الرئيس السيسى

د. محمود الشريف.نقيب
د. محمود الشريف.نقيب الأشراف

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن منطقة الصعيد تشهد نهضة حقيقية، وتنمية غير مسبوقة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نقيب الأشراف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بفضل قيادته الحكيمة أن يُعيد لمنطقة الصعيد تاريخها الحضاري، عبر افتتاح العديد من المشروعات القومية، أبرزها ما تم افتتاحه اليوم بمحافظة سوهاج.

وأكد أن حِرص القيادة السياسية على تدشين مشروعات قومية بمحافظات الصعيد، يُسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطن، ضمن خطة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية هذه المحافظات منذ توليه منصبه.

وأكد نقيب الأشراف أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، اهتم بتنمية وتعزيز المشاريع القومية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للمواطن المصري على أرض الواقع، وتقديم الخدمات اللازمة له، مثل حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ووجه نقيب الأشراف الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة لتنمية وتطوير محافظات الصعيد وإحداث تنمية شاملة بها.

 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج، وكذلك تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بسوهاج قرية "أم دومة" بمركز طما إحدى قرى حياة كريمة بسوهاج، كما افتتح مستشفى سوهاج التعليمي، وزيارة جامعة سوهاج الجديدة. 

نقيب الأشراف الصعيد يشهد نهضة إجراءات حقيقية

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