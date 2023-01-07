السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز أغاني الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

اقباط
اقباط

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.
وتحدث المؤرخ الكنسي ياسر يوسف غبريال، في تصريح له عبر صفحة "عضمة زرقا" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أغاني المقدسين في الميلاد.. وابرزها ولدته (ماريوما)،
 مشيرًا إلى أن “الأقباط كانوا يحبون الذهاب لأورشليم القدس في موسم الميلاد والغطاس وفي موسم الصلبوت والقيامة، وزيارة أخرى في صوم العدرا”.

وأضاف “كان حلم العمر أن يزوروا الأماكن التي عاش فيها المسيح وكان للاقباط تواجد في الأراضي المقدسة منذ القرون الأولى، ولهم كنائس واديرة ومطران وكهنة ورهبان ومدارس، وكانوا يسافرون في قوافل تخرج من القاهرة وتخترق سيناء، وبعدها كان السفر بالقطار”، متابعًا "وكان للمقدسين اغان يتغنون بها اثناء الرحلة وبعدها وقبلها، ومما كان يقوله الأجداد وقت زيارة الميلاد 
ولدته ماريوما ولا حدش حداها 
المسيح الغالي ضناها 
ولدته ماريوما ولاحدش سندها 
سمته المسيح الغالي ولدها 
ولدته ماريوما على تل رملة
المسيح سيدي موشح بشملة 
ولدته ماريوما سالوما تلفلف 
يا ملوك السما ع الباب ترفرف  
ولدته ماريوما سالوما تلفه 
ملوك السما ع الباب تزفه 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة متهم فى «أحداث أطفيح» لـ 12 يناير

حقيقة تفاوض الأهلى لضم جون إيبوكا من سيراميكا بعد فشل صفقة «يعقوبو»

بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.. سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

ضبط 2191 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ2 مليار جنيه

ضبط 2426 متهمًا و3 أطنان مخدرات قيمتها 124 مليون جنيه

رفع 90 طن قمامة ومخلفات فى التل الكبير بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟