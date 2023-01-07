أبرز أغاني الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.

وتحدث المؤرخ الكنسي ياسر يوسف غبريال، في تصريح له عبر صفحة "عضمة زرقا" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أغاني المقدسين في الميلاد.. وابرزها ولدته (ماريوما)،

مشيرًا إلى أن “الأقباط كانوا يحبون الذهاب لأورشليم القدس في موسم الميلاد والغطاس وفي موسم الصلبوت والقيامة، وزيارة أخرى في صوم العدرا”.

وأضاف “كان حلم العمر أن يزوروا الأماكن التي عاش فيها المسيح وكان للاقباط تواجد في الأراضي المقدسة منذ القرون الأولى، ولهم كنائس واديرة ومطران وكهنة ورهبان ومدارس، وكانوا يسافرون في قوافل تخرج من القاهرة وتخترق سيناء، وبعدها كان السفر بالقطار”، متابعًا "وكان للمقدسين اغان يتغنون بها اثناء الرحلة وبعدها وقبلها، ومما كان يقوله الأجداد وقت زيارة الميلاد

ولدته ماريوما ولا حدش حداها

المسيح الغالي ضناها

ولدته ماريوما ولاحدش سندها

سمته المسيح الغالي ولدها

ولدته ماريوما على تل رملة

المسيح سيدي موشح بشملة

ولدته ماريوما سالوما تلفلف

يا ملوك السما ع الباب ترفرف

ولدته ماريوما سالوما تلفه

ملوك السما ع الباب تزفه