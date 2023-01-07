بيزنطيو مصر يحتفلون بعيد القديس يوحنا المعمدان

تحتفل كنيسة الروم الملكيين البيزنطية، اليوم السبت، بذكرى يوحنا المعمدان.

وتُكَرِّم الكنيسة اليوم يوحنا المعمدان للدور الذي كان له في عيد الأمس. وترمز في هذا "المحفل" المقدس إلى تألّب الجماهير حوله لسماع صوته الكارز بالتوبة إلى الله على يده بمعمودية التوبة في مياه الأردن.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "ويَخرُجُ غُصنٌ مِن جذعِ يَسَّى (والد النّبي داود) وَينْمي فَرعٌ مِن أُصولِه ويَحِلُّ علَيه روحُ الرَّبّ" . كلّ هذه النبوءة تتعلّق بالربّ يسوع المسيح... فالغصن والنّرجس اللذان خرجا من جذع يَسَّى يربطهما اليهود بالربّ نفسه: فهم يعتبرون أنّ الغصن هو رمز الصولجان الملكيّ والنرجس رمز جماله. أمّا نحن المسيحيّين، فنرى مريم العذراء في الغصن الذي خرج من جذع يسّى، هي التي حبِلت من دون أن تعرف رجلاً. فالنبيّ أشار إليها فيما ورد سابقًا: "ها إِنَّ العَذْراء تَحمِلُ فتَلِدُ ابناً وتَدْعو اسمَه عِمَّانوئيل" وإننّا نربط النرجس بالربّ مخلّصنا الذي قال في نشيد الأناشيد: "أَنا نَرجِسُ الشَّارون وسُوسَنَةُ الأَودِيَة".

ويحلّ روح الربّ على هذا النرجس الذي يخرج فجأةً من جذع يسّى من خلال العذراء مريم لأنّ "فِيه يَحِلُّ جَميعُ كَمالِ الأُلوهِيَّةِ حُلولا جَسَدِيًّا" وإنّه لا يحلّ حلولاً جزئيًّا كما يحلّ على القدّيسين الآخرين، بل كما ورد في إنجيل متّى: "هُوَذا عَبْدِيَ الَّذي اختَرتُه حَبيبيَ الَّذي عَنهُ رَضِيت. سَأَجعَلُ رُوحي علَيه فيُبَشِّرُ الأُمَمَ بِالحَقّ".

ونحن نطبّق هذه النبوءة على المخلّص الذي حلّ عليه روح الربّ، ما يعني أنّه اتّخذ منه مسكنًا أبديًّا... فإنّ الروح ينزل فيستقرّ عليه، كما شهد يوحنّا قائلاً: "رَأَيتُ الرُّوحَ يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ كأَنَّه حَمامَة فيَستَقِرُّ علَيه. وأَنا لَم أَكُنْ أَعرِفُه، ولكِنَّ الَّذي أَرسَلَني أُعَمِّدُ في الماءِ هو قالَ لي: إِنَّ الَّذي تَرى الرُّوحَ يَنزِلُ فيَستَقِرُّ علَيهِ، هو ذاكَ الَّذي يُعَمِّدُ في الرُّوحِ القُدُس"... هو الروح الذي يدعى "روحَ الحِكمَةِ والفَهْم روحَ المَشورَةِ والقُوَّة روحَ المعرفةِ وتَقوى الرَّبّ"... وهو فريدٌ ونبع كلّ العطايا.