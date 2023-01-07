لاتين مصر يحتفلون بحلول ذكرى القدّيس ريمون دي بنيافورته الكاهن

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم، برئاسة المطران كلاوديو كلوراتي، بحلول ذكرى القدّيس ريمون دي بنيافورته، الكاهن.

الذي ولد بالقرب من مدينة بارسلونا في إسبانيا نحو 1175، سُيم كاهناً ومُنِحَ لَقب قانوني كنيسة بارسلونا، ثم انضم الى رهبنة الدومينيكان، نشر بأمر من البابا غريغوريوس التاسع "مجموعة القوانين"، واُنتخب رئيساً عاماً لرهبنته، فوضع لها أفضل القوانين. من أهم مؤلفاته "مجموعة القضايا"، وهي نصائح في منح سر التوبة وممارسته، توفي عام 1275.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “ربّنا يسوع المسيح ظهر لنا من لدن الآب. نزل بيننا وأخرجنا من الظلمة وأنارنا بنوره العظيم، أشرق النهار على بني البشر؛ وطُردت قوّة الظلمات. ومن نوره أشرَق لنا نورٌ أنار أعيننا المُظلمة، أشرق بمجده على العالم وأنار الهاويات العميقة. وسُحق الموت وانتهت الظُلمات وتحطّمت أبواب الجحيم، أشرق بنوره على جميع المخلوقات، وعلى جميع الظلمات منذ العصور الغابرة، حقّق الخلاص ومنحنا الحياة؛ وسيأتي بالمجد فيما بعد وسيضيئ عيون جميع الذين كانوا ينتظرونه.، إنّ ملكنا يأتي بمجده العظيم: فدعونا نُضيء مَصابيحَنا ونخرج للقائه؛ ولنفرح به كما فرِح هو بنا ونُسرُّ بنوره البهّي، يا إخوتي، قِفوا وتحضّروا لتقديم الشُكر لملكنا ومخلّصنا الذي سيأتي بمجدِه وسيُبهجنا بنوره السعيد في الملكوت".