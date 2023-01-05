الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مساهمات مبادرة «ابدأ» فى تنمية سوهاج

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة "ابدأ" خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج.

وعرض الفيلم كلمات المشاركين في المبادرة، وكيف ساعدتهم في افتتاح المشروعات الخاصة بهم، موجهين الشكر للمبادرة.

مبادرة "ابدأ"

وجاءت مبادرة "ابدأ" في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

السيسي يفتتح المشروعات القومية في محافظة سوهاج

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، لاستكمال مراحل التنمية في صعيد مصر، ومن بينها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، ومشروعات جديدة لمياه الشرب، وأول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.