«اسمحولى أتصور معاكم».. الرئيس يلتقط صورة جماعية مع شباب سوهاج المبدعين

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة مع الشباب المبدعين من سوهاج، قائلا: "تسمحولي أتصور معاكم".

وكان أشاد الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة سوهاج، بفكرة وجود منصة لضعاف السمع، موجها بضرورة تطبيق الفكرة التي عرضتها عليه منار السيد طالبة بكلية العلوم جامعة سوهاج.

كما وجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة سوهاج، بضرورة وجود ناقل للمؤتمرات والفعاليات المهمة، بلغة الإشارة، قائلا: "من حقهم يشوفوا إحنا بنعمل إيه".

وكانت عرضت منار السيد فكرة مشروعها الخاص بضعاف السمع، قائلة: "إن مصر بها 7.5 مليون من الصم وضعاف السمع"، متابعة: "أسسنا منصة كلمني إشارة التجريبية للمساعدة في حل بعض مشكلات الصم وضعاف السمع".

ووجه الرئيس السيسي، تمويل أفكار شباب سوهاج، من صندوق “تحيا مصر”..

ويفتتح الرئيس السيسي، مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة، حسبما صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كما تفقد قرية أم دومة بمركز طما إحدى قرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.