الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مؤلفه سوري الأصل.. قصة أشهر ألحان عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد
عيد الميلاد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال المهندس والموسيقار جورج كيرلس، قائد فريق دافيد، المتخصص في آداء الألحان القبطية والترانيم القبطية وتلحين المزامير: «مؤلف لحن ايبارثينوس أشهر ألحان عيد الميلاد المجيد هو إسمه رومانوس، وهو شاعر سوري اشتهر بأناشيده وتراتيله الكنسية باللغة اليونانية في العصر البيزنطي، ولا يُعرف الكثير من تفاصيل حياته غير أنه ولد في مدينة حمص لكنه انتقل إلى مدينة القسطنطينية في أيام الإمبراطور أنسطاسيوس الأول والبطريرك أُوفيميوس (490-496) وتوفي فيها سنة 530م، وبدأ حياته شماسًا في بيروت، وبعد ذلك سيم كاهنًا في القسطنطينية، وقد بدأ إبداعه الفني يظهر في نظم وتلحين الأناشيد الدينية الكنسية فلُقّب بـ(المغني)، وعرف باسم (رومانوس ميلودوس)، وطوبته الكنيسة اليونانية كقديس يُحتفل به في أول شهر تشرين الأول (أكتوبر)».

ويحكي كتاب المينايون قصة لطيفة عن رومانوس ولحن إيبارثينوس فيقول: «إنه في ليلة عيد الميلاد ظهرت العذراء القديسة مريم لرومانوس وهو نائم وأعطته ملف من ورق  وقالت له (خذ هذا وكله)، بعدها استيقظ من نومه في نشوة روحيّة كبيرة ونزل إلى كنيسة (كلية القداسة أم الله) لكى يحضر قداس عيد الميلاد، وحينما كان الإنجيل المقدس على وشك أن يُحمل بوقار إلى الهيكل، صعد رومانوس إلى الإنبل وارتجل بالسليقة بالروح لحن إيبارثينوس، وهكذا أخدت كنيستنا القبطية هذا اللحن ومصرته (جعلته حسب الطابع المصري في التلحين).. كم ترنيمة ألفت ولحنت للميلاد؟، كثير لا يعد، وكم ترنيمة منها استخدمت تعبير بلاغي رائع مثل (الأرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه)، وهي استعارة مكنية شُبِهَت فيها الأرض بإنسان عملاق يحمل على ذراعيه المغارة التي فيها طفل المزود». 

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وائل لطفي

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