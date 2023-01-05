الرئيس السيسى يوجّه بضرورة نقل المؤتمرات والفعاليات بلغة الإشارة

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفكرة وجود منصة لضعاف السمع، موجهًا بضرورة تطبيق الفكرة التي عرضتها عليه منار السيد، طالبة بكلية العلوم جامعة سوهاج.

ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة سوهاج، بضرورة وجود ناقل للمؤتمرات والفعاليات المهمة، بلغة الإشارة، قائلًا: "من حقهم يشوفوا إحنا بنعمل إيه".

وكانت عرضت منار السيد فكرة مشروعها الخاص بضعاف السمع، قائلة: "إن مصر بها 7.5 مليون من الصم وضعاف السمع"، متابعة: "أسسنا منصة كلمني إشارة التجريبية للمساعدة في حل بعض مشكلات الصم وضعاف السمع".