الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. تأجيل مباراة النصر والطائى فى الدورى السعودى

مباراة النصر والطائي
مباراة النصر والطائي

أعلن نادي النصر السعودي عن تأجيل مباراة الفريق أمام الطائي، المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق النصر بنظيره الطائي، على ملعب "مرسول بارك"، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

 

تأجيل مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

وأصدر النادي السعودي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله: "نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة الفريق أمام الطائي".

وأضاف نادي النصر السعودي، في بيانه: "وبناءً عليه، ستقام مباراة النصر والطائي غدًا الجمعة بإذن الله".

ويتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق الطائي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، بعد خوض 11 جولة حتى الآن.

 

احتمالية مشاركة رونالدو في مباراة النصر والطائي في الظهور الأول له

من ناحية أخرى، كانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية مشاركة النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو في مباراة النصر والطائي، في ظهوره الأول بعد انتقاله إلى صفوف العالمي، بعدما أكدت شبكة قنوات "SSC" السعودية، وصول البطاقة الدولية للاعب.

وخاض رونالدو أول تدريباته بقميص فريقه الجديد النصر، وذلك بعد نهاية حفل تقديمه على ملعب "مرسول بارك" في الرياض. 

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي، خلال الأسبوع الماضي، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وتحديدًا حتى عام 2025.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن رونالدو سيتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني سنويًا بشكل صافي، وبإضافة مجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية سيحصل على 170 مليون جنيه إسترليني في العام. 

وبناءً عليه، أصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ بعد إتمام انتقاله إلى النصر بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، متفوقًا على غريمه ومنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

النصر الطائي الدوري السعودي مباراة النصر والطائي رونالدو كريسيتانو رونالدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لشباب سوهاج: «كنتوا ملهمين بأفكاركم وأنا هبسطكم»

نماذج مشرفة.. السيسى يستمع لشرح ابتكارات شباب سوهاج فى مختلف المجالات

التحفظ على عاطل دهس مواطنًا أعلى دائرى المنيب بالعمرانية

الرئيس السيسى: «الصعيد ماكانش مهمل بس البلد ماكانتش قادرة»

الرئيس السيسى لـ شباب سوهاج: «الدعم موجود.. والأرقام اللى متتخيلوهاش هتتوفر لكم»

«رفضت العمل كخادمة».. حبس عامل قتل شقيقته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى