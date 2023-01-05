رسميًا.. تأجيل مباراة النصر والطائى فى الدورى السعودى

أعلن نادي النصر السعودي عن تأجيل مباراة الفريق أمام الطائي، المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق النصر بنظيره الطائي، على ملعب "مرسول بارك"، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

تأجيل مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

وأصدر النادي السعودي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله: "نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة الفريق أمام الطائي".

وأضاف نادي النصر السعودي، في بيانه: "وبناءً عليه، ستقام مباراة النصر والطائي غدًا الجمعة بإذن الله".

ويتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق الطائي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، بعد خوض 11 جولة حتى الآن.

احتمالية مشاركة رونالدو في مباراة النصر والطائي في الظهور الأول له

من ناحية أخرى، كانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية مشاركة النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو في مباراة النصر والطائي، في ظهوره الأول بعد انتقاله إلى صفوف العالمي، بعدما أكدت شبكة قنوات "SSC" السعودية، وصول البطاقة الدولية للاعب.

وخاض رونالدو أول تدريباته بقميص فريقه الجديد النصر، وذلك بعد نهاية حفل تقديمه على ملعب "مرسول بارك" في الرياض.

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي، خلال الأسبوع الماضي، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وتحديدًا حتى عام 2025.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن رونالدو سيتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني سنويًا بشكل صافي، وبإضافة مجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية سيحصل على 170 مليون جنيه إسترليني في العام.

وبناءً عليه، أصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ بعد إتمام انتقاله إلى النصر بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، متفوقًا على غريمه ومنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.