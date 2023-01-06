الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تُرتل في قداس اليوم.. «بي جين ميسي» و«إيبارثينوس» أشهر ألحان عيد الميلاد

قداس
قداس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  بعيد الميلاد المجيد.

ويتميز قداس عيد الميلاد المجيد عن بقية قداسات الكنيسة، وقال المرتل أندراوس منصور، خريج معهد ديديموس الضرير لتاهيل مرتلي الكنيسة القبطية، إن أشهر ألحان الكنيسة في عيد الميلاد المجيد هو لحن بي جين ميسي الذي يقول: "إيجين ميسى إم بارثينيكون: أووه نى ناكهى ام ابنفما تيكون: أو اشفيرى إمبارذوكسون كاتا نى إزمى إمبروفيتكون.. شيرى فيثليئيم: إتبوليس إن نى ابروفيتيس: ثيئيتاف ميس بخرستوس انخيتس: بى ماه اثناف ان آدام».

وبحسب ترجمته للغة العربية فهو يعني: «ميلاد بتولى وطلق روحى عجب ممجد حسب الأخبار النبوية، السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء التي ولد فيها المسيح آدم الثاني».

كما يشتهر أيضا قداس عيد الميلاد بلحن ايبارثينوس الذي يقول: «إى بارثينوس سى ميه رون طون إى بيه روسيون تيك تى كيه إى جيتو سبى ليه أون طوابرو سيطو إبرو صاجى انجلى ميطا بى ميه نون ذو كسولو غوسى ماجى ذيه ميطا استيروس أوذى بوروسى ذى ايماس غار ايه جين نى ثى بيه ذيون نيه أون او إبرو ايه اونون ثيه أوس».

وحسب الترجمة فهو يقول: «اليوم البتول تلد الفائق الجوهر والأرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه الملائكة مع الرعاة يمجدون والمجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون لأن من أجلنا ولد صبياً جديداً الإله الذى قبل الدهور».

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

شعبة المستوردين: إقامة 4 شوادر كبداية لمعارض «أهلا رمضان»

الأحكام في أسبوع.. الإعدام لمتهم مذبحة الريف الأوروبي وقاتل صديقته الأجنبية

غرفة القاهرة تعتمد إقامة أكبر عدد من المعارض والمنافذ السلعية

ضبط 346 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالجيزة

رئيس مجلس الأمن الروسي يرد على الرفض الأوكراني للهدنة

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى