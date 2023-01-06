تُرتل في قداس اليوم.. «بي جين ميسي» و«إيبارثينوس» أشهر ألحان عيد الميلاد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

ويتميز قداس عيد الميلاد المجيد عن بقية قداسات الكنيسة، وقال المرتل أندراوس منصور، خريج معهد ديديموس الضرير لتاهيل مرتلي الكنيسة القبطية، إن أشهر ألحان الكنيسة في عيد الميلاد المجيد هو لحن بي جين ميسي الذي يقول: "إيجين ميسى إم بارثينيكون: أووه نى ناكهى ام ابنفما تيكون: أو اشفيرى إمبارذوكسون كاتا نى إزمى إمبروفيتكون.. شيرى فيثليئيم: إتبوليس إن نى ابروفيتيس: ثيئيتاف ميس بخرستوس انخيتس: بى ماه اثناف ان آدام».

وبحسب ترجمته للغة العربية فهو يعني: «ميلاد بتولى وطلق روحى عجب ممجد حسب الأخبار النبوية، السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء التي ولد فيها المسيح آدم الثاني».

كما يشتهر أيضا قداس عيد الميلاد بلحن ايبارثينوس الذي يقول: «إى بارثينوس سى ميه رون طون إى بيه روسيون تيك تى كيه إى جيتو سبى ليه أون طوابرو سيطو إبرو صاجى انجلى ميطا بى ميه نون ذو كسولو غوسى ماجى ذيه ميطا استيروس أوذى بوروسى ذى ايماس غار ايه جين نى ثى بيه ذيون نيه أون او إبرو ايه اونون ثيه أوس».

وحسب الترجمة فهو يقول: «اليوم البتول تلد الفائق الجوهر والأرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه الملائكة مع الرعاة يمجدون والمجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون لأن من أجلنا ولد صبياً جديداً الإله الذى قبل الدهور».