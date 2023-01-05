السيسى يوجه بدعم أفكار مشروعات شباب سوهاج من صندوق «تحيا مصر»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل أفكار شباب سوهاج من صندوق "تحيا مصر".

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة سوهاج: "أنا مش هقول رقم عشان تحطوا الأفكار، في موازنات وميزانية وتكون لجنة تشرف عليها وأرجو كل اللي اتقال نشوفه، وخاصة التطبيق الخاص بلغة الإشارة".

ويفتتح الرئيس السيسي، مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة، حسبما صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كما تفقد قرية أم دومة بمركز طما إحدى قرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.