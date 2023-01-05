الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: «سبب المشكلة لا هو فساد حكومة ولا تهميش ولا فساد إدارى»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحدي النمو السكاني هو السبب الذي طالما كان خلف كل الأزمات داخل البلد، قائلًا: «لازم نتكلم ونفكّر بعض دايمًا بحجم التحدي وسبب المشكلة لا هو فساد حكومة ولا تهميش ولا فساد إداري».

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة سوهاج: «أنا أعرف كويس يعني إيه قرش ويعني إيه دولة، الدولة ممكن تبقى قد الدنيا بيكم ولازم نكون فاهمين إن استمرارنا بنفس السياق هيكون كل اللي بيتعمل مش كفاية».

ويفتتح الرئيس السيسي مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة، حسبما صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كما تفقد قرية أم دومة بمركز طما إحدى قرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

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وائل لطفي

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