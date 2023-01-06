الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ملكيو مصر يحتفلون بحلول عيد الأنوار أو الغطاس

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تحتفل كنيسة الروم الملكيين البيزنطية اليوم بذكرى عيد الغطاس أو الأنوار.

وتعليقاً على العيد قالت الكنيسة، إن عظمة هذا العيد في الكنيسة البيزنطية تعود إلى اعتبارات لاهوتيّة أكثر منها تاريخيّة، فهو عيد فكرة أكثر منه ذكرى نقطة من تاريخ حياة يسوع، أي عماده في نهر الأردن، الظهور الإلهي ليس بدء الحياة العلنية، واعتلان الثالوث الأقدس للمرة الأولى في تاريخ البشرية فحسب، بل هو فوق هذه الأبحاث التاريخية، اعتلان مجد الله ومحبته للبشر ولطفه ورحمته، في شخص المسيح يسوع صائراً بالتجسد الإلهي بشراً مثلنا، ليكون ذبيحة فداء لخلاص جميع الناس. "لقد ظهرت نعمة الله المخلّصة جميع الناس".

تلك هي الفكرة التي جعلت عيد الظهور يشمل في الأجيال الأولى عيد الميلاد، وتيمُّناً بعماد يسوع في الأردن، وفي هذا الجو من الحياة الإلهية التي أفاضها بتجسده وفدائه على البشرية، كانت الكنيسة في عصورها الأولى تقيم اليوم حفلة تعميد الموعوظين. 

ولذا نسمعها تردّد عليهم مع بولس الرسول قي الليتورجية الإلهية: "انتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم"، وهي إذ نقبلهم في حضنها، تقدّمهم للمسيح عروسها الإلهي، الذي بالماء والروح أخصب أمومتها.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الرّب يسوع المسيح، خالق كلّ شيء، نزل كالمطر، وأظهر نفسه كعين الماء وانتشر كالنهر وها هو يعتمد في الأردن الينبوع الذي لا ينضب، الينبوع الذي يفجّر الحياة لجميع الناس والذي لا نهاية له، هذا الينبوع غمرته مياه فقيرة وزائلة، ذاك الحاضر في كلّ مكان والذي لا يغيب عن أيّ مكان، ذاك الذي لا يدركه الملائكة ولا تراه عيون البشر، أتى بمشيئته ليعتمد. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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