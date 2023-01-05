الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى اتهامه بسب «الخطيب» ومجلس إدارته لـ12 يناير

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في اتهامه بالسب والقذف، ونشره بسوء قصد علنيًا أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على فيسبوك؛ ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، والكابتن أحمد شوبير، لجلسة 12 يناير لإعداد المذكرات.

وكانت البداية عندما تقدم المحامي محمد عثمان، وكيلًا عن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اتهم فيه الأخير بسبه والتجاوز في حقه.

وقال سراج الدين، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن التجاوز والسب من جانب رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان.

محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور نادي الزمالك محمود الخطيب النادي الأهلي

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