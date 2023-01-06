الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. عيد الغطاس في الكنيسة المارونية بمصر

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم، برئاسة المطران جورج شيحان، بحلول عيد الدنح او عيد الغطاس المجيد،
وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها، اليوم أشرقت الشمس التي لا تغرُب واستنار العالم بنورِ الربّ، اليوم أمطرت السُحُبُ من السماء على البشر ندى العدل السماوي. 

 وأضاف الكنيسة في عظتها، اليوم قَبِلَ المولود غير المخلوق طوعًا وَضعَ اليد من قبل ذاك الذي خلقَه بنفسه،اليوم تقدّم النبيُّ والسابق نحو سيّده، لكنّه وقف بِرعدةٍ بالقرب منه، عند مشاهدته تنازل الإله تجاهنا،اليوم تحوّلت مياه الأردن إلى ينبوع خلاص من خلال حضور الربّ. اليوم مُحِيَت زلاّت البشر في مياه الأُردن. اليوم انفتح الفردوس أمام البشر وأشرقت لنا شمسُ العدل. اليوم أسرع المعلّم لنيل المعموديّة كي يرفع الجنس البشري. 

 وتابعت الكنيسة، اليوم انحنى ذاك الذي لا يستطيع الانحدار كي يعتقنا من العبوديّة، اليوم اكتسبنا ملكوت السماوات لأنّ ملكوت الربّ لا نهاية له، اليوم تقاسم الأرض والبحر فرحَ العالم والعالم امتلأ بهجة. "رأتكَ المِياهُ يا أَلله رأَتكَ المِياهُ فرَجَفَت والغمارُ اْرتَعَدَت".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

«مضحوك علينا».. عمرو دياب يطرح أول أغانيه فى 2023

وفاة سحر ربيع صاحبة أول عملية زراعة رئة فى مصر

«تنمية البحيرات»: انفراجة في أسعار الأسماك بعد تراجع سعر الأعلاف

الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف مجلس الأمن الدولي ورفضه لتغيير الواقع التاريخي بالقدس

ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة

افتتاح 3 مساجد بتكلفة 13 مليونًا و670 ألف جنيه فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى