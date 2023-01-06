اليوم.. عيد الغطاس في الكنيسة المارونية بمصر

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم، برئاسة المطران جورج شيحان، بحلول عيد الدنح او عيد الغطاس المجيد،

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها، اليوم أشرقت الشمس التي لا تغرُب واستنار العالم بنورِ الربّ، اليوم أمطرت السُحُبُ من السماء على البشر ندى العدل السماوي.

وأضاف الكنيسة في عظتها، اليوم قَبِلَ المولود غير المخلوق طوعًا وَضعَ اليد من قبل ذاك الذي خلقَه بنفسه،اليوم تقدّم النبيُّ والسابق نحو سيّده، لكنّه وقف بِرعدةٍ بالقرب منه، عند مشاهدته تنازل الإله تجاهنا،اليوم تحوّلت مياه الأردن إلى ينبوع خلاص من خلال حضور الربّ. اليوم مُحِيَت زلاّت البشر في مياه الأُردن. اليوم انفتح الفردوس أمام البشر وأشرقت لنا شمسُ العدل. اليوم أسرع المعلّم لنيل المعموديّة كي يرفع الجنس البشري.

وتابعت الكنيسة، اليوم انحنى ذاك الذي لا يستطيع الانحدار كي يعتقنا من العبوديّة، اليوم اكتسبنا ملكوت السماوات لأنّ ملكوت الربّ لا نهاية له، اليوم تقاسم الأرض والبحر فرحَ العالم والعالم امتلأ بهجة. "رأتكَ المِياهُ يا أَلله رأَتكَ المِياهُ فرَجَفَت والغمارُ اْرتَعَدَت".