تزامناً مع ليلة العيد.. اليوم ذكرى استشهاد 150 رجلًا و24 امرأة من انصنا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باليوم بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا القداس الالهي من كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

وتزامنًا مع الاحتفالات، تحل أيضًا ذكرى أخرى وهي استشهاد 150 رجلًا، و24 امرأة من مدينة انصنا.

وعن هذه الذكرى قال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار»، إنه في مثل هذا اليوم استشهد مائة وخمسون رجلا وأربع وعشرون امرأة ، كانوا من أهل انصنا يعبدون الأصنام.

واتفق حضورهم إلى دار الولاية، فشاهدوا الجند يعذبون القديس بولس السرياني . لان الوالي كان قد أمر بان تحمي مسامير في النار وتوضع في عيني هذا القديس.

وإذ وضعوا المسامير في عينيه حتى عمي بصره، ثم القوه في السجن، وفي صباح الغد لما أحضروه كان هؤلاء الرجال والنسوة حاضرين.

فرأوا عينيه سالمتين كما كانت أولًا، فتعجبوا قائلين "لا يقدر علي صنع مثل هذه الآية إلا الإله وحده خالق الطبيعة ومبدعها من العدم"، ثم صاحوا بفم واحد قائلين "نحن مؤمنين باله القديس بولس"، وتقدموا ساجدين أمام قدمي القديس طالبين إن يصلي من أجلهم، فأقامهم ودعا لهم بالخير، وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي، واعترفوا بالسيد المسيح، فأمر بقطع رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة.