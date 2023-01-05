الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الشباب والرياضة» تشارك بمعرض «بيت العرب»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ومنال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لحضور افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من (5-11) يناير الجاري، بقصر القبة بمشاركة ١٢ دولة عربية.

تشارك وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية لتنمية النشء بالمعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، من خلال مجموعة من الفعاليات والتي تتضمن معرضاً لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية، وكذا مجموعة من العروض الفنية تتمثل في كورال الأطفال والأوركسترا وفرق الكيدز شو وفرق الفن الاستعراضي.

كما تتضمن مشاركة الوزارة في تقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات لحماية النشء والشباب من المخاطر الفكرية والتعريف بتراثيات القاهرة التاريخية.

تأتي مشاركة الوزارة بتلك المعارض ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه على دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة بتلك المعارض التي تنظمها الوزارة بالمحافظات المختلفة، وأيضاً المشاركة بالمعارض التي تنظمها الوزارات والجهات المنوطة بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب اللواء اسماعيل الفار الندوات والمحاضرات الوزارات والجهات

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وائل لطفي

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