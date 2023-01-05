تقديم الرعاية الطبية لـ 1380 حالة بقافلة جامعة طنطا في الغربية

انطلقت اليوم، قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية الرجدية مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى مجانًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود زكي، أن القوافل الطبية تُعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كل التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك حرصًا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسؤوليتها المجتمعية في إطار خطتها التنفيذية وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسؤولي "حياة كريمة"، حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة للأطقم الطبية والمعاونين لهم.

وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة.

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة"، بالإضافة إلى توزيع عدد ٢٥٠ كتابًا للمراجعة النهائية لطلاب بالشهادة الإعدادية بالقرية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1380 حالة من خلال 15 عيادة، حيث تم فحص 101 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و144 في عيادة الأطفال، و186 بالعظام، و113 جلدية، و124 باطنة، و54 مسالك بولية، و133 أنف وأذن، و20 جراحة عامة، و78 صدر، و24 نفسية وعصبية، 204 جراحة العيون، 36 قلب وأوعية دموية، 23 تنظيم الأسرة، 65 تحاليل، 75 الأسنان.

وأضاف أنه تم تحويل 103 حالات بواقع 14 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 8 عظام، 4 جلدية، 6 باطنة، 8 المسالك البولية، 14 أنف وأذن وحنجرة، 9 جراحة عامة، 6 الصدر، 3 نفسية وعصبية ، 24 جراحة العيون،5 قلب وأوعية دموية.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 17 مواطنًا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.

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