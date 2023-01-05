كوب شاى يتسبب فى حرق تلميذة داخل مدرسة بالأميرية

شهدت منطقة الأميرية، واقعة مأساوية، اليوم الخميس، حيث أصيبت تلميذة عمرها 8 سنوات بحروق نتيجة سقوط ماء مغلي عليها داخل مدرستها أثناء قيام مدرس بعمل كوب شاي.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طفلة مصابة بحروق وتشوهات بالجسم نتيجة سقوط ماء مغلي عليها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود طفلة تدعى حنين عمرها 8 سنوات، مصابة بحروق وتشوهات بنسبة 5%.

وبسؤال والدها، قال إن ابنته طالبة بالصف الثاني الابتدائي وأثناء تواجدها داخل الفصل بالمدرسة كان المدرس يعد كوبًا من الشاي ويحمل في يده "كاتيل" ماء ساخن وسقطت المياه المغلية عليها مما تسبب في إصابتها، تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 5788 جنح قسم شرطة الأميرية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.