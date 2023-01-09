نصائح للآباء لإزالة السموم من الإدمان الرقمي بين الأطفال

يعد الإدمان الرقمي أو الاستخدام المفرط للشاشات مصدر قلق متزايد بين الأطفال.. يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة الجسدية والعقلية، فضلاً عن الرفاهية الاجتماعية والعاطفية بصفتك أحد الوالدين، من المهم اتخاذ خطوات لمساعدة أطفالك على تطوير عادات صحية وإيجاد توازن مع التكنولوجيا، لدعم أطفالهم في التغلب على الإدمان الرقمي وتعزيز عادات التكنولوجيا الصحية، يمكن للوالدين تنفيذ العديد من الاستراتيجيات.

من خلال التفكير في بعض النصائح المهمة يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في إيجاد التوازن والابتعاد عن الآثار السلبية للإفراط في استخدام الشاشات.

1. وضع حدود على وقت الشاشة

● يعد وضع قواعد وحدود واضحة حول وقت الشاشة خطوة مهمة في مساعدة أطفالك على تطوير عادات صحية وتجنب الإدمان الرقمي قد يتضمن ذلك وضع حدود لمقدار الوقت الذي يمكن أن يقضيه أطفالك في استخدام الشاشات كل يوم أو أسبوع بالإضافة إلى وضع قواعد لاستخدام الشاشات على سبيل المثال، ليس أثناء الوجبات أو قبل النوم.

● يمكن أن يكون استخدام أدوات الرقابة الأبوية مفيدًا أيضًا في فرض هذه الحدود والتأكد من أن أطفالك لا يصلون إلى محتوى غير لائق، تأكد من أن المقدار المناسب لوقت الشاشة قد يختلف تبعًا لعمر طفلك، لذا تأكد من مراعاة الإرشادات المناسبة للعمر عند وضع الحدود.

2. نموذج السلوك الصحي

بصفتك أحد الوالدين، من المناسب أن تصمم السلوك الذي تريد أن تراه في أطفالك.. يتضمن ذلك وضع حدود على وقت الشاشة الخاص بك وإيجاد طرق لفصل الشاشات وفصلها من خلال تثقيف أطفالك حول مخاطر الإدمان الرقمي، يمكنك مساعدتهم على فهم أهمية تطوير عادات صحية وإيجاد توازن مع التكنولوجيا.

3. إنشاء مناطق خالية من الشاشات

حدد مناطق معينة في منزلك، مثل غرفة النوم أو غرفة الطعام، كمناطق خالية من الشاشات.. يمكن أن يساعد ذلك أطفالك على الانفصال عن الشاشات والانخراط في أنشطة أخرى.

4. تشجيع توازن الأنشطة

● يمكن أن يساعد تشجيع أطفالك على الانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال في إيجاد التوازن وتجنب الاعتماد المفرط على الشاشات.. يمكن أن يشمل ذلك الهوايات والرياضة والأنشطة البدنية الأخرى التي تحفزهم على الحركة وتسمح لهم بالمشاركة في تجارب العالم الحقيقي.

● من المهم أيضًا تشجيع أطفالك على التواصل مع الأصدقاء والعائلة شخصيًا، حيث يمكن أن يساعدهم ذلك على تطوير مهارات اجتماعية مهمة وبناء علاقات قوية.

● يمكن أن يساعد تشجيع توازن الأنشطة أطفالك على تطوير أسلوب حياة جيد الإدارة وتجنب التركيز الشديد على الشاشات والتكنولوجيا.

5. قم بتثقيف أطفالك حول مخاطر الإدمان الرقمي

تحدث إلى أطفالك عن مخاطر الاستخدام المفرط للشاشة وأهمية إيجاد توازن.. ساعدهم على فهم الآثار السلبية المحتملة على صحتهم العقلية والجسدية، فضلاً عن علاقاتهم ورفاههم العام.