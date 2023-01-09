تجعد في زاوية العينين ورفع الحاجبين.. طرق لفهم لغة جسد الشخص

قد يكون فهم وجهة نظر الشخص عندما لا يتحدث بصوت عالٍ عن مشاعره وآرائه أمرًا صعبًا للغاية، ولكن هذا هو المكان الذي يأتي فيه مفهوم قراءة لغة الجسد، جسم الإنسان معبر جدًا بطريقته الخاصة ويمكن أن تعني الإجراءات الصغيرة اللا واعية أشياء مختلفة، يمكن للمرء أن يفهم تعقيدات السلوك البشري من خلال مراقبة لغة جسد الشخص بعناية.

فيما يلي بعض الطرق لفهم لغة جسد الشخص.

_تجعد في زاوية العينين

عندما يبتسم الشخص وهناك تجاعيد في زاوية عينيه، فهذا يعني أنه يبتسم بصدق، قد يكونون مهتمين بك أو يقدرون وجودك من حولهم، الابتسامة الحقيقية هي علامة على الشخص السعيد.

_الذراعين والساقين

يشير هذا إلى أن الشخص يعارض فكرتك أو وجودك. تعتبر الذراعين المتقاطعتين علامة على أن الشخص يرفض الانفتاح عليك ويغلق نفسه.. ربما لا يريدون التفاعل معك أو الترحيب بأفكارك.

_تقليد لغة جسدك

عندما ينسخ شخص ما لغة جسدك أي يحاكي أفعالك فهذا شيء جيد، هذا يعني أن الشخص مهتم حقًا بما تريد قوله، قد ينظرون إليك بشكل عام، عندما يفعل شخص ما هذا، فإنهم ينظرون إليك على أنك مثلهم الأعلى.

_رفع الحاجبين

يشير هذا إلى أن الشخص يشعر بعدم الارتياح. قد يشعرون بالقلق أو خيبة الأمل.. في بعض الأحيان، قد يعني ذلك أن الشخص غير آمن إذا أثنى شخص ما على أسلوبه وإذا رفع الشخص حواجبه، فهذا يعني أنه لا يعتقد أن الشخص الآخر يعني ذلك حقًا.

_التململ بيديك

يعد التململ بيديك أو ساقيك علامة على أن الشخص يشعر بالملل أو القلق، من المحتمل أن يعني التنصت والتململ المستمر أن الشخص يعاني من عدم الراحة.. إذا تم وضع أيديهم وأقدامهم بهدوء على حضنهم أو بجانبهم، فهذا يعني أنهم مرتاحون.