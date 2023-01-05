الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس مجلس الشيوخ و3 وزراء يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه وفد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

هذا واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووفدًا من قيادات الوزارة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، سفير الڤاتيكان والذي نقل تهنئة قداسة البابا فرنسيس لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يضاف إلى ذلك أنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس، الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه الدكتور إيهاب أبو عيش، حيث قدّما التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، امس، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعلى صعيد متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، ووفدًا من أعضاء محكمة النقض ومجلس القضاء والنيابة العامة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، ومعهم فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

أعرب فضيلة الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وائل لطفي

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