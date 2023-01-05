بسبب إعادة إعمار أوكرانيا.. رئيس البرلمان الروسى يهدد بمصادرة أصول ألمانيا

هدد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بمصادرة الأصول الألمانية، في حال أقدمت برلين على مصادرة الأصول الروسية لصالح إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وكتب "فولودين"، في صفحته على موقع "تليجرام"، اليوم الخميس: "بمجرد أن يتم اتخاذ هذا القرار، يكون لنا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى".



وحَمَّل فولودين ألمانيا وفرنسا المسئولية عن اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، وقعا على اتفاقية مينسك عام 2015 فقط لخداع روسيا والمجتمع الدولي، وقال إن الأوروبيين لم تكن لديهم أبدًا النية في تنفيذ الاتفاقية.



وتابع: الحكومة الألمانية قررت الآن تحويل المشاكل التي خلفها أسلافها إلى بلادنا، لافتًا إلى أن برلين تخطط لمصادرة الممتلكات الروسية وتخصيصها لإعادة إعمار أوكرانيا، وقال إن هذا ستتبعه إجراءات مضادة في روسيا.

يذكر أن الحكومة الروسية حظرت على الأجانب الغربيين بيع ممتلكاتهم في روسيا بدون إذن خاص، وذلك بعد أن أوقف العديد من الشركات الغربية أنشطتها في روسيا في أعقاب اندلاع الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.



وتجري في ألمانيا منذ فترة مناقشة إمكانية مصادرة الأصول الروسية لصالح إعادة إعمار أوكرانيا، وقد أبدى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عدم ممانعته لنزع ملكيات طبقة الأوليجارشية الروسية، لكنه قال إن هذا يستلزم تقديم إثبات للمحكمة أن هؤلاء الأشخاص ضالعون في جرائم حرب أو شن الحرب غير المشروعة.