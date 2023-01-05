برلماني: «حياة كريمة» غيّرت الواقع في سوهاج

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن المشروعات القومية التي وجهتها الدولة إلى محافظة سوهاج على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تغيير شكل الحياة في المحافظة.

وأشار إلى أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قرية أم دوما بمركز طما إحدى قرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج، يؤكد دور المبادرة اليوم في تغيير حياة المصريين، لافتًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" في سوهاج غيّرت الواقع في كل القطاعات المختلفة بداية من قطاع التعليم والصحة وحتى قطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات.

وأضاف "صبور"، أن المبادرة الرئاسية ساهمت أيضًا في حياة كريمة للمواطنين في السكن والتعليم، وفي كل شيء ووفرت لهم الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة، موضحا أن إجمالي تكلفة المشروعات التي تمت في سوهاج حوالي 60 مليار جنيه في سبع مراكز في المحافظة ويمثلون حوالي 65٪ من نسبة السكان في المحافظة، كما قامت المبادرة بإقامة أكثر من 10800 مشروع موزعين على 30 مركزاً قروياً و181 قرية، وعلى أكثر من 1123 قرية ونجع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه تم إنشاء 30 مجمع خدمات حكومية بـ 30 قرية لخدمة المواطنين بواقع مركز بكل وحدة قروية، كذلك إنشاء 108 عمارات بإجمالي 864 وحدة سكنية، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات 70 %، كما لعبت المبادرة دور بارز في نشر الوعي والتثقيف فقد شجعت المواطنين على القراءة والاطلاع على وسائل التكنولوجيا، من خلال إنشاء 24 مكتبة ممتلئة بالكتب بالقرى التابعة للمبادرة.

وشدد "صبور"، على أن التنمية التي شهدتها محافظات الصعيد بشكل عام تعد نقلة نوعية تجاه التنمية المتكاملة في الصعيد، الأمر الذي سيساهم في دعم اللامركزية، وللتصدي إلى هجرة أبناء الصعيد إلى الوجه البحري للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال توفير الألاف من فرص العمل، وهو ما يتوافق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها مصر.