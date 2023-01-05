أستاذ زراعة: الحفاظ على المزروعات المصرية نافذة حماية الأمن الغذائي

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة مهتمة بالحفاظ على المزروعات؛ لأنها نافذة الحفاظ على الأمن الغذائي.

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك اهتمامًا كبيرًا أيضًا بسلامة المنتج من حيث الإنتاج والجودة، وأن يكون آمنًا وصحيًا بالنسبة للمواطن المستقبل للمنتج.

وأضاف أنه بالتالي كان هناك اهتمامًا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بتوجيه لجان تراقب على المزروعات، حيث تمارس دورها في الإنذار المبكر لوقاية النبات من الإصابة بالأمراض الفطرية أو الحشرية

وتابع: «يتم التأكيد دائمًا على استبدال المبيدات الكيماوية للآفات بالمكافحة الحيوية»، لافتًا إلى أن المكافحة الحيوية هي عبارة عن استخدام كائنات حية دقيقة يتم وضعها على الزرع، وتتطفل على الآفات بشكل طبيعي للغاية.

وأشار إلى أن استخدام المكافحة الحيوية أكثر أمانًا للمزروعات ويحد من استخدام المبيدات الكيميائية، وهو ما كان سببا في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، لأنها تصدر منتجا أكثر أمانًا.