«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل وصول أكبر مكتبة عائمة في العالم لبورسعيد

بعد مرور أكثر من 12 عاما على الزيارة الأولى لمصر، عادت أكبر سفينة مكتبة عائمة في العالم “لوجوس هوب” على رصيف ميناء بور سعيد، ورست في ‎ميناءه، وستظل متواجدة حتي يوم 23 يناير الجاري، متجهة إلى ميناء العقبة، لاستكمال رحلتها لنشر الثقافة.

وتعد "لوجوس هوب" سفينة ثقافية بها عدد هائل من الكتب، وهي أكبر مكتبة عائمة في العالم، هدفها نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة، تتنقل سنويا بين عشرات البلدان منها بلدان عربية أخرها الإمارات وليبيا، يصل طولها 132 متراً وعلى متنها 350 سائحا و400 متطوعاً من أكثر من 60 جنسية مختلفة في العالم، فضلاً عن أنها تحتوي على أكثر من 50 ألف عنوان بهدف نشر الثقافة في كل أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عشاق القراءة في محافظة بورسعيد تحديدا وفي مصر بشكل عام، كانوا ينتظرون وصول السفينة "لوجوس هوب"، مضيفاً، أن هذه السفينة لم تزر مصر ولا مرة منذ آخر زيارة لها منذ 12 عاما وتحديدا عام 2010، قبل أن تصل أخيرا وترسو في ميناء بورسعيد منذ أمس وحتى موعد مغادرتها في الثالث والعشرين من يناير الجاري.

وتابع، أن السفينة كانت ترسو في ميناء بيروت، ومكثت هناك عدة أيام، قبل أن تبدأ رحلتها الجديدة وتتوجه ناحية مصر هذه المرة، حيث ترسو الآن في ميناء بورسعيد، إذ لاقت استقبالا حافلا، مشيراً إلى أن السفينة تعد بمثابة أكبر مكتبة عائمة في العالم، والتي تتبع منظمة "جي بي اي" الخيرية، والتي لا تهدف إلى تحقيق أي ربح، بينما تهدف إلى نشر الثقافة والوعي حول العالم.

ونظمت محافظة بورسعيد احتفالية على رصيف الميناء السياحي بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور هالة عبدالسلام، وحمل الأطفال أعلام مصر، وردود عبارات ترحيبية بلغات مختلفة، بينما قدمت فرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، عددا من الفقرات الاستعراضية، في ظل تفاعل كبير من ركاب المكتبة العائمة.