الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يشكر مصر على دعم الليبيين للتوصل لتوافق

خالد المشري
خالد المشري

قدم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، الشكر إلى مصر على جهودها لدعم الليبيين في التوصل للتوافق.

وأضاف “المشري”، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية من مقر البرلمان المصري، بثّته قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر استضافت جولات الحوار الليبي في الوصول إلى مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

واستقبل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، نظيره الليبي عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب المصري والليبي؛ لبحث آخر تطورات العملية السياسية في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل الحل الليبي- الليبي، فضلا عن التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

يذكر أن عقيلة صالح وصل القاهرة، الخميس الماضي، على رأس وفد ليبي، إذ كانت آخر زيارة لرئيس مجلس النواب الليبي إلى القاهرة في نهاية نوفمبر الماضي.

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