الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عقيلة صالح: مصر وقفت ضد أى تدخل أجنبى فى ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن مصر وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا، واحتضنت الأطراف الليبية.

وقال صالح خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية من مقر البرلمان المصري، بثّته قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر أمة مجيدة، وتمتلك قيادة فذّة وحكيمة وشجاعة، انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا وشعبها، ودعمتها لتجاوز أزماتها، ودافعت دون كلل أو ملل عنها، ودافعت بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، ووقفت ضد التدخل الأجنبي في شئونها.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، أن مصر شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر، واحتضنت وترعى أرضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف الليبيين للدفع نحو توافق "ليبي - ليبي"، بهدف الوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي الذي أثر سلبًا على حياة المواطن الليبي.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن مصر تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، وتشجع بشكل دائم ومستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتواصلت مع الجميع سياسيين وعسكريين وفاعلين اجتماعيين ووسطاء، ومهدت لكل الكفاءات واللقاءات من أجل الوصول إلى توافق "ليبي - ليبي"، ليكون ليبي المنشأ والصياغة والهدف وينهي حالة الصراع.

وكان استقبل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، نظيره الليبي عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب المصري والليبي؛ لبحث آخر تطورات العملية السياسية في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل الحل الليبي- الليبي، فضلًا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن عقيلة صالح وصل القاهرة، الخميس الماضي، على رأس وفد ليبي، إذ كانت آخر زيارة لرئيس مجلس النواب الليبي إلى القاهرة في نهاية نوفمبر الماضي.

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