بـ2 مليون فرصة عمل.. برلماني: العاصمة الادارية إعادة تأسيس للاقتصاد المصري

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي إعادة تأسيس للاقتصاد المصري مع متغيرات العصر والتي توضح استمرار مسيرة التنمية في مختلف المحافظات بما يضمن حياة أفضل للمواطنين.

وعلق عفيفي، خلال حواره على قناة صدى البلد، “أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة السياسية تُصر أن تنفض الغبار عن وجه مصر الحضاري"، مؤكدا أن البعض يتخيل أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مقر للمصالح الحكومية والإدارية فقط ولكنها بمثابة جسر كبير لخلق كيان اقتصادي وثقافي وحضاري.

ونوه أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحديث وتطوير البنية التحتية باستمرار إلى جانب القضاء على العشوائيات مع استحداث مناطق ومدن جديدة، فهناك الآن التنمية الكاملة للدولة المصرية بمختلف ربوعها.

العاصمة الاداريه تستهدف توفر أكثر من 2 مليون فرصة عمل

وتابع أن العاصمة الإدارية مستهدف أن توفر أكثر من 2 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات التي تجري على أرضها دون المساس بأموال الدولة حيث تم إنشائها بالتمويل الذاتي، معلقا أن العاصمة هي واجهة حضارية واقتصادية لمصر تليق بقيمة مصر وعظمتها وتاريخها العريق، منوها أن الدولة تعمل الآن على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعطي شكلًا حضاريًا لها.

واختتم بأن الرئيس السيسي والقادة السياسية دائما ما يوجهون رسالة إلى المشككين من أرض الواقع في نزاهة ما يحدث من تحديث وتجديد وتطوير العشوائيات والقضاء عليها، فهو إصرار من الدولة المصرية على أنها تنفض غبار الأتربة المتواجدة على واجهها وإظهار شكلها ومظهرها الحقيقي بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة وغيرها من التنمية العمرانية والحضارية.