محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يهنئان الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بعيد الميلاد

استقبل صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجديد ونوابه والوفد المرافق، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والجامعة كونها شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة.

وعقب الاستقبال، توجها محافظ المنوفية ورئيس الجامعة والوفد المرافق لهم لمطرنية المنوفية بمدينة شبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة.

قدم محافظ المنوفية ورئيس الجامعة خالص تهانيهم القلبية لمطران المنوفية والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة إحتفالات عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيين أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل يحمل الخير لكل المصريين في ظل الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى.

ومن جانبه أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة التى تؤكد روح المحبة بين أطياف المجتمع، مشيراً إلى قوة ووحدة الشعب المصري الذي سيظل دائما يبني وينشد الخير للعالم أجمع، ومؤكداً بأن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار وأن أبناء مصر جميعا نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه.