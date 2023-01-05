الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين للمحاكمة

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في الجمالية بالقاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف  بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة سرقة الهواتف المحمولة

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