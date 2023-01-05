حاولت الهروب من مباحث الآداب فسقطت ميتة فى التجمع

اتخذت فتاة من إعلانات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، فرصة للإيقاع بالزبائن من راغبي المتعة الحرام، عن طريق الإعلان عن جلسات مساج بمقابل مادي، وبعد الاتفاق وتحديد المكان داخل شقة بالتجمع الخامس بين 3 فتيات و3 شباب، انتهت جلسة المساج بوجود جثة.

على غير المتوقع بعد دقائق من تواجد الشباب والفتيات داخل الشقة بمنطقة التجمع استشعرت الفتاة قدوم رجال مباحث الآداب للقبض عليهم، ففكرت في طريقة للهرب من الفضيحة بعد القبض عليها، وإدراج اسمها في ملف لقضية آداب.

لم تجد الفتاة مفرًا من الفضيحة سوى بمحاولة الهروب من خلال البلكونة والقفز من الطابق الثالث عن طريق التكييف، ولكن سقط بها فلقيت مصرعها في الحال.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور جثة فتاة ملقاة بأحد الشوارع، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثروا على جثة فتاة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات عن أنها كانت تقيم رفقة 6 شباب بينهم 3 ذكور، أنشأوا صفحة على الإنترنت لدعوة راغبي المتعة الحرام من خلال جلسات المساج، واستشعرت الفتاة حضور رجال المباحث، لمداهمة الشقة، فقفزت من الطابق الثالث، فارتطمت بأحد المكيفات الذي سقط بها، وهوى فوقها لينهي حياتها على الفور.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وألقى رجال المباحث القبض على المقيمين معها تمهيدًا لمناقشتهم واستجوابهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.