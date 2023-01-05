الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقاتلة KF-21 كورية الصنع تنجح في اختبار الطيران الثالث

مقاتلة KF-21 الكورية
مقاتلة KF-21 الكورية الجنوبية

أعلنت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية، أن النموذج الأولي الثالث للمقاتلة المحلية "KF-21 بوراميه" أجرى أول رحلة له بنجاح اليوم الخميس، مما يشير إلى إحراز تقدم في مشروع تطوير المقاتلة في البلاد.

وأوضحت الوكالة، أن النموذج أقلع من جناح تدريب الطيران للقوات الجوية في ساتشيون، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سول، في الساعة 1:01 بعد الظهر. وهبط بسلام بعد رحلة استغرقت 37 دقيقة، وفقا لإدارة برنامج اقتناء الدفاع(DAPA).

ونفذ النموذجان الأول والثاني من طراز KF-21 رحلاتهما الأولى في يوليو ونوفمبر على التوالي.

وعلى عكس الطرز السابقة، فإنه تم تجهيز أحدث نموذج أولي بنظام ضروري للاختبارات على كل من سرعة المقاتلة ووزنها القابل للتحميل، مما يمهد الطريق لمزيد من الاختبارات على قدرات المقاتلة، وفقا للوكالة.

تخطيط لرحلة أولية للنماذج الثلاثة

وقالت الوكالة: "إنها تخطط للقيام برحلات أولية لثلاثة نماذج أولية أخرى على مراحل حتى النصف الأول من هذا العام في إطار خطة لإجراء حوالي 2,000 اختبار في المجمل بحلول فبراير 2026".

وتم إطلاق مشروع KF-21 الذي تبلغ تكلفته 8.8 تريليونات وون (6.9 مليارات دولار أمريكي) في عام 2015، ويهدف إلى تطوير مقاتلة أسرع من الصوت لتحل محل أسطول كوريا الجنوبية القديم من طائرات F-4 وF-5.

في وقت سابق أعلنت الوكالة أنه من المقرر أن تخضع 6 نماذج أولية من طراز KF-21، صنعتها شركة صناعات الفضاء الكورية، إلى 2,200 اختبار طيران حتى عام 2026 لتأكيد قدراتها الشاملة.

وأجرت KF-21 بنجاح أول اختبار طيران لها في 19 يوليو، مما يشير إلى أن كوريا الجنوبية في طريقها للانضمام إلى نادي النخبة من سبع دول طورت محليا طائرات مقاتلة أسرع من الصوت.

وجاء مشروع التطوير هذا في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى استبدال أسطولها المتقادم من مقاتلات F-4 وF-5 بطائرات متطورة وتعزيز قوتها الجوية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وكالة شراء الأسلحة كوريا الجنوبية المقاتلة المحلية النموذخ الثالث للمقاتلة kf21 اختبار ناجح

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وائل لطفي

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