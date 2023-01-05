الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الوزارة تترقب المهلة القانونية..

وزارة الشباب والرياضة تعلق على استقالة 7 من أعضاء مجلس إدارة نادى بني سويف

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

بالإشارة إلى واقعة تقدم عدد سبعة أعضاء من مجلس إدارة نادى بني سويف الرياضي إلى مديرية الشباب والرياضة باستقالتهم .
وإعمالاً لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام  وهى المهلة المحددة قانوناً للاستمرار أو سحب الاستقالة ، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسمياً إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها.
وقد كلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السيد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف بمتابعة النادى خلال هذا الأسبوع.
وفى سياق متصل، تتابع الوزارة نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى واقعة المشاجرة التى جرت خلال احتفالية النادى برأس السنة وذلك لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة فى ضوء قرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.

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