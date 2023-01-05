الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «صرف الإسكندرية» يناقش خطط التعامل مع ملف الأمطار

اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع جميع قطاعات الشركة، لمتابعة جهود العاملين فى التعامل مع ملف الأمطار والسيول وخطط الانتشار والتمركزات استعدادا للنوات المحتملة.

ووجه نافع الشكر لجميع العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية على مجهودهم في جميع القطاعات، والعمل المتواصل لتحسين الخدمات، وإلى التطور الواضح في الأداء بناء على الخطط الواضحة والمرحلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقل توجيهات، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المواقع حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد رئيس الشركة على الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها، مضيفًا أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع جميع المخاطر المحتملة.

وأشار إلى ضرورة تكثيف التدريب للعاملين وتطوير اللوائح المنظمة لأعمال السلامة والصحة المهنية، وأن العمل في مجال الصرف الصحي يحتوي على العديد من المخاطر في التعامل مع الشنايش والمطابق والبيارات والحمأة، وان الالتزام بمهمات السلامة وتأمين بيئة العمل ضرورة ملحة لاهميتها في الحفاظ علي العنصر البشري وبما يضمن استدامة الأعمال ويجب عقاب المخالفين حفاظا علي سلامتهم وحياتهم.

وكانت قد شهدت مدينة الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة خلال النوات الماضية، وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بمختلف القطاعات، وعقد غرفة العمليات الخاصة بالشكاوى على مدار 24 ساعة، كما أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على تمركزات 152 معدة من سيارات وبدالات لشفط ونزح مياه الأمطار حال تراكمها والتعامل معها على الفور.

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شركة الصرف الصحي الإسكندرية ملف الأمطار والسيول خطط الانتشار والتمركزات تكثيف التدريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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