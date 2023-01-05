اليوم.. محاكمة مديرة حضانة متهمة بالتعدي بالضرب على أطفال بالإسكندرية

تنظر محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الخميس، محاكمة مديرة حضانة متهمة بالتعدي بالضرب على أطفال بالإسكندرية.

كانت النيابة العامة، قد أصدرت قرارًا في 6 ديسمبر الماضي، بحبس مديرة حضانة خاصة لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي بالضرب على أطفال وصفعها لهم وتعريض حياتهم للخطر، كما وُجهت لها تهمة إدارة حضانة بدون ترخيص.

واستمعت النيابة إلى شهادة 4 من أولياء أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا خلال الإدلاء بالأقوال، أن مديرة الحضانة كانت دائمة التعدي على أبنائهم بالضرب والصفع؛ الأمر الذي تسبب في إصاباتهم، مشيرين إلى أنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم والإصابات التي لحقت بهم، من خلال صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.