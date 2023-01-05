الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. البابا فرنسيس يترأس مراسم جنازة بنديكت السادس عشر في الفاتيكان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقام مراسم جنازة البابا بنديكت السادس عشر في الفاتيكان، اليوم الخميس، وسيترأس القداس البابا فرنسيس بحضور عشرات الآلاف من المصلين في ساحة القديس بطرس.

وسيقدم البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عاما العظة، وسيقود الكاردينال جيوفاني باتيستا ري المراسم عند المذبح، وبعد ذلك، سيتم دفن جثمان البابا الفخري الراحل، المولود باسم يوزيف راتسينجر في ولاية بافاريا الألمانية عام 1927، في كاتدرائية القديس بطرس.

وسيكون من بين الحضور الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس المراسم، ومن المتوقع أيضا أن يحضر رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر.

وسيمثل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جورج باتسينج، وكذلك رئيس أساقفة ميونيخ، الكاردينال راينهارد ماركس، ورئيس أساقفة كولونيا، راينر ماريا وويلكي.

وتوفي بنديكت السادس عشر في الفاتيكان عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز 95 عاما، ويرقد جثمان  البابا السابق في كنيسة القديس بطرس في روما منذ يوم الاثنين الماضي، حتى يتمكن الجمهور من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

ومن المقرر أن تتم مراسم جنازة بنديكت السادس عشر في ساحة القديس بطرس، اليوم الخميس، يليها الدفن في كاتدرائية القديس بطرس.

البابا فرنسيس مراسم جنازة البابا بنديكت السادس عشر الفاتيكان راتسينجر كاتدرائية القديس بطرس

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