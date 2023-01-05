تقرير: مصر تعزز بنيتها التحتية بإنشاء أول كابل بحرى يربطها باليونان

أكد تقرير إفريقي، أن مصر تعزز بنيتها التحتية وتقوم بتوسيع شبكتها الدولية لزيادة نقاط دخولها إلى أوروبا.

وسلط موقع "انتجلنت سيو" الإفريقي، المتخصص في أخبار تكنولوجيا المعلومات، الضوء على بدء مصر في أول خطوة لإنشاء كابل بحري يربط بين مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط، لعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحري بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد بجزيرة كريت اليونانية.

وتم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم Grid Telecom، إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) في اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويعد الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يساهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجى كمركز عالمى لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب.