سيفتتحه الرئيس السيسى اليوم.. تفاصيل المشروع السكنى فى سوهاج

كشفت المهندسة وفاء حسن، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، تفاصيل المشروع السكني الذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس؛ قُبيل افتتاح عددًا من المشروعات القومية.

وقالت وفاء حسن، خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" إن المشروع مكون من 21 عمارة بها 504 وحدة سكنية، وهو جزء من مشروع إسكان اجتماعي، وهو جزء سكني من المرحلة الأولى في سوهاج الجديدة.

وأوضحت نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن أقرب مستشفى لخدمة هذا المشروع هو مستشفى جامعة سوهاج، لافتة إلى أن مساحة الشقة 90 مترًا، ويستوعب 104 أسرة، وهو جزء من مشروعات إسكان اجتماعي بـ سوهاج الجديدة بها 7655 وحدة.

ولفتت المهندسة وفاء سالم، إلى أن مشروع مخطط قطع الأراضي داخل مدينة سوهاج يستوعب عدد أسر أكبر، مشيرة إلى أن هناك خطة لطرح 1000 وحدة سكنية للمواطنين، وكل حي بالمشروع السكني الجديد كامل الخدمات، كما توجد مستشفيات وسوق جملة كبير على مساحة 43 فدانًا.