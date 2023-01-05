الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: مستشفيات المؤسسة العلاجية بها جميع الخدمات أبرزها عمليات القلب المفتوح

وزارة الصحة
وزارة الصحة

قال الدكتور محمد زكي، رئيس المؤسسة  العلاجية في وزارة الصحة، إن هناك  مستشفيات لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات تابعة للتأمين الصحي، ومستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، بالإضافة إلى مستشفيات تابعة لأمانة الصحة النفسية والطب العلاجي أو المديريات، ومستشفيات تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

وأضاف زكي خلال حواره مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc"، اليوم الأربعاء، أن كل مجموعة مستشفيات لها هيئة وتختلف فى اللوائح الداخلية الخاصة بها وتختلف المستشفيات أيضا فى مستوى الخدمات التى تقدمها، وكل مستشفي تابعة للمؤسسة العلاجية في وزارة الصحة تعتبر لوحدها هيئة مستقلة بذاتها.

 

وتابع: "معهد ناصر يعتبر من مستشفيات الأمانة وتعد مدينة طبية شاملة ولكنها تابعة لأمانة المراكز، وتعتبر من أكبر المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة هى مستشفي هوليوبليس ومستشفي مبرد مصر القديمة والمعادي يعتبروا من الأكبر المستشفيات فى الخدمات التى تقدمها للمواطنين، حيث بها تنوع فى الخدمات إلى عمليات القلب المفتوح، وكل المستشفيات لها عيادات خارجية وبها جميع التخصصات".

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