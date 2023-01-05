الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كرم جبر: نتنياهو عاد للحكم بحدثين فى غاية الأهمية

نتنياهو
نتنياهو

علق الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على عودة نتنياهو لسدة الحكم في إسرائيل، قائلاً:"إن نتنياهو ظل رئيسًا للوزراء 12 عاماً، وعاد من جديد".

 

وأضاف كرم جبر خلال لقاءه ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية Cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يجب أن نفهم عودته هذه المرة، حيث عاد بحدثين في غاية الأهمية، الحدث الأول، هو أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو عضو في الحكومة "بنغافير" اقتحم المسجد الأقصى، معقبا:"صحيح أن الاقتحام كان لثواني معدودة لكنه حدث".

 

وأوضح أن الاقتحام أثار استنكار العالم كله، حيث استنكر هذا الإقتحام، لافتاً إلى أن مجلس الأمن سيجتمع خلال ساعات للنظر في هذا الأمر. 

 

وأشار إلى أن الحدث الثاني، هو الغارة الإسرائيلية بالصواريخ على مطار دمشق، والتي أخرجت مطار دمشق من الخدمة لمدة ساعات، متسائلاً:"هل عاد نتينياهو بالعين الحمراء؟" 

 

وتابع:"لا أرى أن نتنياهو عاد بالعين الحمراء، حيث أن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى متكررة، كما أنه كان يوجد 22 هجوم صاروخي على سوريا خلال العام الماضي".

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