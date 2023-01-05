عضو كهرباء المهندسين تكشف تفاصيل ما حدث  للشاب العراقى المتوفى بسبب انفجار هاتفه المحمول

أوضح أحمد علي عضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، تفاصيل ما حدث للشاب العراقي الذي توفي بسبب انفجار هاتفه المحمول.

وأضاف علي خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ما حدث للشاب العراقي الذي توفي بسبب انفجار هاتفه المحمول، هو أنه عندما ترك هاتفه المحمول يشحن، كانت تتعرض بطارية المحمول لتيار كهربائي.

وأشار إلى أن المواد الإلكترونية والكيميائية المتواجدة داخل البطارية بدأت تتأثر بالكهرباء الموجودة بداخلها، لافتاً إلى أن الحرارة التي تتولد نتيجة الكهرباء الموجودة بداخل البطارية، بالإضافة إلى درجة حرارة الغرفة، فضلًا عن أنه كان يغطي الموبايل بالوسادة، وبالتالي لم يكن يوجد أي نوع من التهوية، وهو مأ أدى إلى حدوث إنفجار للبطارية، ومع وجود الوسادة والمواد القطنية القابلة للإستعال أدت إلى اشتعال النيران.

وأشار علي، إلى أن المتوفيين بسبب شواحن الهواتف المحمولة، إما أنهم يموتون بسبب انفجار بطارية الهاتف المحمول، أو بسبب تعرضه لصاعق كهربائي من الشاحن.

وأوضح أنه يوجد 5 مليار مستخدم للهواتف المحمولة حالياً لديهم حسن نوايا في استخدامهم للموبايل، لافتاً إلى أن 72% منهم يستخدمون شواحن تقليدية وليست أصلية.

وتابع، أن 31% من مستخدمي الموبايلات يستخدمون التليفون ويتحدثون فيه أثناء شحنه، كما أن 30% من المستخدمين يشحنون الموبايلات طيلة الليل حتى يستيقظ صباحاً ويجده 100%

وأوضح أنه يوجد 4 آلاف مستخدم في أمريكا يموتون سنويًا بسبب انفجارات التليفونات استخدام خاطيء، أو أنهم يصابون بحروق من الدرجة الثالثة.

وأشار إلى أن الصعق الكهربائي يؤدي إلى الوفاة أو الحروق، أو أنه قد يؤدي إلى اشتعال النيران، معقبا:"ماس كهربائي أدى إلى اشتعال حريق"، لافتا إلى أن الموبايل جهاز يعمل بالبطارية والتي تحتاج إلى شاحن حتى يتم شحنها، والشاحن عبارة عن جهاز صغير بداخله أجهزة إلكترونية تحول الجهد الكهربائي الموجود في البيوت من 220 فولت إلى 5 فولت، كما أن طريقة صناعة الشاحن ومكوناته الداخلية تختلف من مكان لآخر، وهي متواجدة طبقا لمواصفات قياسية عالمية ولابد أن يكون لها درجة جودة معينة، ولذلك نجد الشاحن الأصلي والتقليد.