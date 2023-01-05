برشلونة ينجو من مفاجآت كأس ملك إسبانيا بفوز مثير على إنتر سيتى

نجا فريق برشلونة من مفاجآت كأس ملك إسبانيا، بتحقيق فوز صعب على فريق إنتر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الـ32 من المسابقة.

برشلونة تقدم مبكرًا عن طريق مدافعه رونالد أراخو في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني أدرك أوريول سولديلا التعادل لصالح إنتر سيتي في الدقيقة 59.

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 66 قبل أن يعود سولديلا ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 74.

وتقدم برشلونة للمرة الثالثة عن طريق رافينيا دياز في الدقيقة 77، لكن قبل نهاية المباراة سجل سولديلا "الهاتريك" وأدرك التعادل.

وقبل نهاية الوقت الإضافي الأول سجل أنسو فاتي الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 103 ليقود البلوجرانا إلى التأهل للدور ثمن النهائي.