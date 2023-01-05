الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال: مقتل أكثر من ألفى إرهابى جراء عمليات أمنية خلال الأشهر الماضية

الصومال
الصومال

كشف مسئولون من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي الصومالية، عن مقتل أكثر من 2000 من العناصر والقيادات الإرهابية جراء العمليات الأمنية في محافظات غلغدود وهيران وشبيلي الوسطى خلال الاربعة أشهر الماضية.


وذكرت وكالة الأنباء أن ذلك جاء خلال ترؤس دولة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اجتماعا لمناقشة الوضع الأمني ​​في البلاد وحظر الأسلحة المفروض على الصومال لفترة طويلة.


وأكد بري أن حكومته ملتزمة بالقضاء على الخوارج وأن وقتهم ينفد الآن، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد.


واقترح مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية على المستويين الفيدرالي والولائي تعملان على تنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع البلاد بالكامل من حظر الأسلحلة، حيث سيتم تنفيذها في غضون عام.

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وائل لطفي

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