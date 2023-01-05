الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث اقتصاد سياسى: مصر لم تتعثر ولا مرة فى تاريخها بسداد ديونها

محمد شادي باحث اقتصاد
محمد شادي باحث اقتصاد سياسي بالمركز المصري للفكر

قال محمد شادي، باحث اقتصاد سياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي لم تتعثر في سداد ديونها.

مصر دائمًا تلتزم بسداد ديونها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن مصر في تاريخها منذ عصر الخديوي إسماعيل وحتى الآن لم تتعثر ولا مرة واحدة في سداد ديونها رغم الأزمات التي تعرضت لها، ودائما تلتزم بسداد ديونها.

وأكد أنه توجد 5 مصادر للنقد الأجنبي في مصر منها الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيراد قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، وكلها حققت نجاحًا كبيرًا.

وأوضح أنه طوال الوقت كان لدينا أموال لدفع المديونيات ولكن الأزمة التي حدثت في العالم ولا نعرف وقت لحلها ولسنا فاعلين فيه، وبالتالي الإدارة المصرية رأت الاحتفاظ باحتياطاتها النقدية وتخصص جزء منها لشراء الأغذية والوقود، ومصر أحجمت في النصف الثاني عن أن تدخل السلع الكمالية والغذائية.

واكد أن الدول الغربية منها ما شهد قطع في الكهرباء مثل ألمانيا وفرنسا، ودول أخرى اختفت السلع من الارفف أما في مصر فحدث ارتفاع في الأسعار ولكن السلع موجودة بالأسواق.

باحث بالاقتصاد السياسي مصر سداد ديونها الأزمة الروسية الأوكرانية مصادر للنقد الأجنبي

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